Жителям дома в Екатеринбурге, где взорвался газ, разрешили вернуться в квартиры

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства взрыва газа на улице Стахановская. В результате пострадал один человек.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 5 августа в одной из квартир на первом этаже дома по улице Стахановская, 51 "а": там произошло возгорание, предположительно, в результате воспламенения газовоздушной смеси. От произошедшего хлопка оказалась деформирована межквартирная перегородка. 60-летний житель квартиры, где было возгорание, с термическими ожогами туловища III степени доставлен в больницу.

В прокуратуре намерены дать свою оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Также будет выясняться, когда проводилось обслуживание газового оборудования. Точная причина инцидента будет установлена после получения результатов исследований.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, во время пожара из дома эвакуировались 80 человек, в том числе 15 детей. В тушении были задействованы пять единиц техники и 15 человек личного состава.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга, в связи с пожаром на улице Стахановская из резервного фонда уже выделены средства для проведения экспертизы здания.

"Визуально повреждения несущих конструкций не выявлено, поэтому жильцам большинства квартир разрешено вернуться в них. Газовая служба в течение сегодняшнего дня произведет подключения части жилого дома к газоснабжению", - пообещали в мэрии.

Кроме этого, глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил комитету административных органов в самый кратчайший срок разработать регламент действий всех подразделений на случай возникновения подобных ситуаций.

"Ручной режим управления в чрезвычайных ситуациях неприемлем", - подчеркнул градоначальник.