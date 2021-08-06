06 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Жителям дома в Екатеринбурге, где взорвался газ, разрешили вернуться в квартиры

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства взрыва газа на улице Стахановская. В результате пострадал один человек.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 5 августа в одной из квартир на первом этаже дома по улице Стахановская, 51 "а": там произошло возгорание, предположительно, в результате воспламенения газовоздушной смеси. От произошедшего хлопка оказалась деформирована межквартирная перегородка. 60-летний житель квартиры, где было возгорание, с термическими ожогами туловища III степени доставлен в больницу.

В прокуратуре намерены дать свою оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Также будет выясняться, когда проводилось обслуживание газового оборудования. Точная причина инцидента будет установлена после получения результатов исследований.

Пожар в пятиэтажном доме на ул. Стахановская в Екатеринбурге(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, во время пожара из дома эвакуировались 80 человек, в том числе 15 детей. В тушении были задействованы пять единиц техники и 15 человек личного состава.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга, в связи с пожаром на улице Стахановская из резервного фонда уже выделены средства для проведения экспертизы здания.

"Визуально повреждения несущих конструкций не выявлено, поэтому жильцам большинства квартир разрешено вернуться в них. Газовая служба в течение сегодняшнего дня произведет подключения части жилого дома к газоснабжению", - пообещали в мэрии.

Пожар в пятиэтажном доме на ул. Стахановская в Екатеринбурге(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Кроме этого, глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил комитету административных органов в самый кратчайший срок разработать регламент действий всех подразделений на случай возникновения подобных ситуаций.

"Ручной режим управления в чрезвычайных ситуациях неприемлем", - подчеркнул градоначальник.

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Теги: дом, газ, Стахановская, Екатеринбург



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