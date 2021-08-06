Лионель Месси покинул "Барселону", за которую выступал с 2004 года
Один из лучших футболистов планеты Лионель Месси не будет подписывать новый контракт с "Барселоной". Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
Как сообщает Р-Спорт, стороны были готовы заключить новый контракт, но не смогли согласовать его с экономическими и структурными правилами Ла Лиги (чемпионат Испании).
"Обе стороны глубоко сожалеют, что желания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены", - говорится в сообщении.
В каталонском клубе выразили благодарность игроку за его вклад в развитие "Барселоны" и пожелали ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни.
Напомним, что контракт 34-летнего Месси с "сине-гранатовыми" истёк 30 июня 2021 года. Аргентинец дебютировал в первой команде в 2004 году и с тех пор не покидал ряды "Барселоны". За это время шестикратный обладатель "Золотого мяча" 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз - Кубок Испании, а также четыре раза Лигу чемпионов UEFA.
Фанаты «Барсы» вышли к «Камп Ноу» после того самого объявления о Месси 😱— Матч ТВ (@MatchTV) August 5, 2021
Они тоже не верят до сих пор 😳
📷 REUTERS pic.twitter.com/KAfJG4ku8L