Лионель Месси покинул "Барселону", за которую выступал с 2004 года

Один из лучших футболистов планеты Лионель Месси не будет подписывать новый контракт с "Барселоной". Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Как сообщает Р-Спорт, стороны были готовы заключить новый контракт, но не смогли согласовать его с экономическими и структурными правилами Ла Лиги (чемпионат Испании).

"Обе стороны глубоко сожалеют, что желания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены", - говорится в сообщении.

В каталонском клубе выразили благодарность игроку за его вклад в развитие "Барселоны" и пожелали ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни.

Напомним, что контракт 34-летнего Месси с "сине-гранатовыми" истёк 30 июня 2021 года. Аргентинец дебютировал в первой команде в 2004 году и с тех пор не покидал ряды "Барселоны". За это время шестикратный обладатель "Золотого мяча" 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз - Кубок Испании, а также четыре раза Лигу чемпионов UEFA.