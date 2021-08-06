"Мы будем счастливы, если Грудинина восстановят" - Памфилова

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сама не рада, что пришлось снять с выборов в Госдуму Павла Грудинина, но иначе прокуратура бы занялась уже самой Памфиловой, пояснила она свою позицию.

"Что касается Грудинина — мы намучились с его многочисленными счетами, в которых он запутался еще в прошлой кампании. И в этот раз, уже когда был последний день для регистрации их списка в субботу, мы в четверг собрали рабочую группу, поскольку поступило письмо от его бывшей супруги. <…> И мы вздохнули спокойно, потому что ее заявление не было подкреплено никакими документами. И поскольку у нас действует презумпция доверия, а он на чистом голубом глазу заявил, что все в порядке, то мы, исходя из этого, с облегчением вздохнули, что на этот раз не будет никакого скандала, и дали рекомендацию ЦИК, приняли решение регистрировать. Но вздыхали с облегчением мы недолго, поскольку к вечеру пришло письмо из прокуратуры, а для нас это вердикт. Мы не имеем права заказывать экспертизу по этому поводу, устраивать расследование. Мы не обладаем компетенцией ни Следственного комитета, ни прокуратуры. <…> Мы только подаем запрос в соответствующее ведомство и получаем ответ по какому-то претенденту в кандидаты. Поэтому мы не можем подвергать сомнению вердикт прокуратуры, которая четко указала, что у него есть активы", - сказала Памфилова в эфире радио "Эхо Москвы".

Глава ЦИК говорит, что будет счастлива, если Грудинина или кого-то из других снятых кандидатов суд восстановит своим решением.

"Если бы этого не сделали, то на нас уже подавала бы прокуратура. Следующий шаг у кандидата, если он не согласен с этим решением или у партии, они должны обратиться в суд. Они обратились. И теперь я думаю, что девятого суд продолжится. Мы будем счастливы, что если мы каких-то кандидатов, которых не могли оставить в списках, поскольку есть вердикты ведомств — если их восстановят", - отметила глава ЦИК.

Напомним, рассмотрение иска коммунистов по поводу отстранения Грудинина в Верховном суде РФ продолжится 9 августа.