В "сливе" данных миллиона кредитных карт обвинили "русских хакеров"

Группа хакеров из России выложила в открытый доступ данные 1 млн кредитных карт, принадлежащих гражданам США и других стран, сообщил CNBC.

Телеканал ссылается на аналитиков компании по кибербезопасности Q6. По их утверждению, "группа, которая называет себя All World Cards, предлагает информацию о украденных кредитных картах другим преступникам", пишет Regnum.

При этом не поясняется, почему эксперты связывают этих хакеров с Россией.

Ранее Bloomberg заявлял, что связанные с Россией хакеры атаковали компьютеры Национального комитета Республиканской партии США.

Речь идет о группировках APT 29 или Cozy Bear, которые якобы связаны со Службой внешней разведки РФ.