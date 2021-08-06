Екатеринбург затопило после ночной грозы. В городе отключились светофоры

Минувшей ночью в Екатеринбурге прошла мощная гроза. В результате город оказался частично затоплен.

Как сообщили читатели Накануне.RU, на Сибирском тракте возле завода "Пневмостроймашина" затопило подземный переход.

В настоящее время специалисты занимаются откачкой воды.

В соцсетях уральцы также делятся фото и видео последствий ночной непогоды. В частности, потоп наблюдается на Шефской под Блюхеровским мостом. Машинам приходится преодолевать данный участок буквально вплавь.

Также жители города сообщают о затоплении улиц Бакинских комиссаров и Победы. Кроме этого, как рассказали Накануне.RU в администрации Екатеринбурга, в результате грозы и ливня было повреждено 89 светофоров.

"Уже ночью для ликвидации последствий ливня были направлены аварийные бригады городских коммунальных служб, к 8 часам утра 46 светофорных объектов было восстановлено. На остальных продолжают работу три бригады ЦОД. Планируется, что в течение дня все светофоры заработают штатно", - заверили в мэрии.

На местах подтоплений работают аварийные бригады, которые следят за работой ливневой канализации и периодически прочищают стоки. Городские коммунальные службы работают в тесном взаимодействии с ГИБДД.

Напомним, недавно мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объяснил, почему город уже не в первый раз затапливает после сильных дождей.