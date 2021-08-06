06 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Виктор Чернобровин (2015) | Фото: chelyabinsk-news.net

Суд рассмотрит апелляцию на арест управляющего челябинским областным отделением ПФР Чернобровина

Челябинский областной суд рассмотрит апелляцию на арест управляющего областным отделением ПФР по Виктора Чернобровина, обвиняемого в получении взяток в размере более 26 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, материалы по мере пресечения Чернобровину в областной суд поступили. Рассмотрение назначено на 9 августа.

Напомним, Виктор Чернобровин был задержан 22 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сегодня ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, он получил взятки в сумме более 26 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Виктор Чернобровин руководит отделением ПФР по Челябинской области с 2006 года. Избирался в Законодательное собрание региона I-VI созывов, был членом фракции "Единая Россия".

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Теги: Виктор Чернобровин, ПФР, взятка,



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