СМИ: НПФ и ПФР повысили выплаты по накоплениям

Негосударственные пенсионные фонды и Пенсионный фонд России с 1 августа текущего года увеличили выплаты своим клиентам по накопительным пенсиям.

По пожизненным пенсиям НПФ в среднем увеличили их на 5,2% против 6,4% у ПФР, по срочным пенсионным выплатам — на 4,4% против 6,3%.

Эти показатели оказались ниже, чем годовая инфляция в 6,5%. Как говорят в негосударственных пенсионных фондах, результаты объясняются консервативным подходом к формированию резервных портфелей, который необходим для обеспечения сохранности и ликвидности средств в них.

Пожизненную пенсию россияне получают из средств выплатного резерва, который в НПФ к концу второго квартала текущего года достиг 26,4 млрд руб., на 17,3% выше, чем годом ранее.

В этом году только 10 частных фондов смогли превзойти ПФР по корректировке пожизненной пенсии и лишь четыре — по срочным пенсионным выплатам, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, НПФ "Будущее" вошел в число лидеров по доходности по итогам первого квартала 2021 года. Доходность большинства российских НПФ составила лишь 1–3,5% годовых.

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