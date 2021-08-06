06 Августа 2021
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Общество В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

СМИ: НПФ и ПФР повысили выплаты по накоплениям

Негосударственные пенсионные фонды и Пенсионный фонд России с 1 августа текущего года увеличили выплаты своим клиентам по накопительным пенсиям.

По пожизненным пенсиям НПФ в среднем увеличили их на 5,2% против 6,4% у ПФР, по срочным пенсионным выплатам — на 4,4% против 6,3%.

Эти показатели оказались ниже, чем годовая инфляция в 6,5%. Как говорят в негосударственных пенсионных фондах, результаты объясняются консервативным подходом к формированию резервных портфелей, который необходим для обеспечения сохранности и ликвидности средств в них.

Пожизненную пенсию россияне получают из средств выплатного резерва, который в НПФ к концу второго квартала текущего года достиг 26,4 млрд руб., на 17,3% выше, чем годом ранее.

В этом году только 10 частных фондов смогли превзойти ПФР по корректировке пожизненной пенсии и лишь четыре — по срочным пенсионным выплатам, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, НПФ "Будущее" вошел в число лидеров по доходности по итогам первого квартала 2021 года. Доходность большинства российских НПФ составила лишь 1–3,5% годовых.

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Теги: НПФ, ПФР, пенсии



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.06.2021 06:06 Мск Названы лидеры по доходности среди негосударственных пенсионных фондов РФ


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