"Норникель": восстановление двух рудников после подтопления обойдется в $150 млн

На восстановление рудников "Таймырский" и "Октябрьский" после подтоплений необходимо около $150 млн.

Как сообщил старший вице-президент "Норникеля" Сергей Малышев, $150 млн — это планируемые операционные затраты компании. "Примерно $22 млн были потрачены в первом полугодии. А 8 млрд 600 млн руб. имеются в бюджете на второе полугодие, это прочие операционные расходы", — сказал он, сообщает РИА "Новости".

Ранее "Норникиль" обвинил Росрыболовство в необоснованном завышении размера ущерба водным биоресурсам, к которому привела авария в Норильске. Ведомство требует 58,7 млрд руб. В компании заявили, что собираются оспорить методику расчета после получения иска.