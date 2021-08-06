Минобороны Армении: российские военные разместились на границе с Азербайджаном

Российские пограничники размещены в Тавушской области Армении — на границе Азербайджана и Грузии.

По данным Минобороны Армении, в районе размещения ведутся работы по тыловому обеспечению.

В настоящее время проводятся строительные работы по организации тыловой поддержки в рамках армяно-российского сотрудничества, говорится в Twitter военного ведомства Армении.

Напомним, 27 июля Минобороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил Азербайджана нарушили режим прекращения огня. Сообщалось о погибших военнослужащих. В свою очередь, Азербайджан сообщил, что двое военных получили ранения в результате обстрела со стороны ВС Армении.