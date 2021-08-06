06 Августа 2021
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Происшествия В России
Сергей Аксенов, паводок, Ялта, потоп, затопление Ялты (2021) | Фото: vk.com/aksenovrk

Путин назвал причину пожаров и паводков в России

Среднегодовая температура воздуха в России растет в 2,8 раза быстрее, чем по миру.

Как сообщил президент Владимир Путин, причина кроется в глобальном потеплении. Изменение климата он назвал причиной пожаров и паводков.

По словам главы государства, многие из населенных пунктов Крайнего Севера, основанных еще во времена СССР, были возведены на мерзлоте, а у России "до сих пор нет единой системы мониторинга состояния этой вечной мерзлоты". Как отметил Путин, законопроект о создании подобной системы нужно "разработать и вносить как можно быстрее", сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, на Земле ускоряется рост температур, это приведет в тому, что в ближайшие десятилетия будут наблюдаться интенсивные периоды длительной жары. Об этом сообщает Axios со ссылкой на исследование Высшей технической школы Цюриха.

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Теги: Путин, климат, пожары, паводки



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