Попова: в 35 российских регионах отмечается рост заболеваемости коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в России растет в 35 регионах.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в 15 субъектах этот показатель выше средних значений по стране, поэтому ослаблять ограничения пока рано. При этом ситуация стабилизируется в 28 регионах, сообщила она в эфире телеканала "Россия 1".

По данным министра здравоохранения России Михаила Мурашко, прирост количества пациентов замедлился за счет таких регионов как Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, но в других регионах отмечается рост.

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