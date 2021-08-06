06 Августа 2021
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Общество За рубежом
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Откладываются поставки "Спутника V" в Бразилию

Поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства в Бразилию откладываются на неопределенный срок.

Приостановлена реализация контракта, заключенного консорциумом северо-восточных штатов Бразилии с Российским фондом прямых инвестиций. Причиной называется позиция Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

В рамках соглашения предусматривалась покупка бразильской стороной 37 млн доз вакцины. Партии вакцины будут отправлены в Аргентину, Боливию и Мексику, сообщает ТАСС.  

Ранее РФПИ сообщил, что мировой спрос на вакцину "Спутник V" продолжает расти, и ни одна страна не отказалась от поставок препарата.

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Теги: Спутник V, вакцина, коронавирус



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