Откладываются поставки "Спутника V" в Бразилию

Поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства в Бразилию откладываются на неопределенный срок.

Приостановлена реализация контракта, заключенного консорциумом северо-восточных штатов Бразилии с Российским фондом прямых инвестиций. Причиной называется позиция Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

В рамках соглашения предусматривалась покупка бразильской стороной 37 млн доз вакцины. Партии вакцины будут отправлены в Аргентину, Боливию и Мексику, сообщает ТАСС.

Ранее РФПИ сообщил, что мировой спрос на вакцину "Спутник V" продолжает расти, и ни одна страна не отказалась от поставок препарата.