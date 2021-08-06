06 Августа 2021
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Политика В России
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

В ЦИК оценили степень сохранности бюллетеней на выборах в Госдуму

Глава ЦИК России Элла Памфилова оценила степень защиты бюллетеней на выборах депутатов Госдумы.

"Не то, что мышка не проскочит — комар не пролетит", — заявила она, предложив самым недоверчивым кандидатам отправить своих наблюдателей для круглосуточного мониторинга за хранением бюллетеней во время голосования.

Как отметила Памфилова, никто не хочет, чтобы достоверность результатов подвергалась сомнению, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, наблюдатели от ОБСЕ не будут работать в России на выборах депутатов Госдумы.

Причиной стало то, что принимающая сторона отказалась согласовать предложенное организацией число наблюдателей и попросила сократить его на порядок.

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Теги: ЦИК, выборы, Госдума



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