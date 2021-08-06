Россельхознадзор планирует зарегистрировать за рубежом вакцину от коронавируса для животных

Россельхознадзор сообщил о планах зарегистрировать вакцину от COVID-19 для животных за рубежом.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, в ближайшее время образцы препарата будут направлены в Германию, Грецию, Польшу, Австрию, Казахстан, Таджикистан и другие. Партия вакцины "Карнивак-Ков" будет изучаться на эффективность.

Отмечается, что особый интерес к препарату проявили те страны Евросоюза, где развито пушное звероводство.

"Карнивак-Ков" — единственный зарегистрированный в мире препарат против коронавируса животных. В клинических испытаниях были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные.