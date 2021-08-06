МОК пообещал принять меры из-за оскорблений ЛГБТ-олимпийцев в эфире российских телеканалах

Международный олимпийский комитет принимает меры после оскорблений спортсменов-геев и трансгендеров, которые прозвучали в эфире российских телеканалов "Первый канал» и "Россия 1".

Участники программ "Время покажет" и "60 минут" обсуждали британского прыгуна в воду Тома Дейли и штангистку из Новой Зеландии Лорел Хаббард. МОК намерен прояснить ситуацию с российскими вещателями "и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии".

Как отмечает организация, дискриминации "абсолютно нет места на Олимпийских играх", передает BBC.

Ведущие и гости данных телевизионных программ оскорбляли спортсменов и критиковали идею состязаний ЛГБТ-персон на Олимпийских играх. Так, депутат Госдумы Алексей Журавлев использовал слова "мразь" и "гомики", а ведущий программы "Время покажет" заявлял, что трансгендеров "надо лечить".

Напомним, первый спортсмен-трансгендер в истории Олимпийских игр Лорел Хаббард закончила своё выступление в Токио с нулём.