06 Августа 2021
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Политика В России
евгений пригожин, конкорд, чвк вагнер (2019) | Фото: ТАСС/ Михаил Метцель

Патриоты есть во всех политических партиях — Пригожин

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин никогда не имел политических амбиций. Он также уверен, что патриоты есть во всех партиях, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Журналист издания Daily Storm обратился к пресс-службе в преддверии выборов. Сотрудник СМИ уточнил, планировал ли Пригожин участвовать в выборной кампании федерального или регионального уровня.

«У Евгения Викторовича никогда не было никаких политических амбиций. С полной уверенностью можем сказать, что он не собирался и не собирается становиться депутатом любого из уровней», — говорится в ответе пресс-службы.

Кроме того, журналист поинтересовался, какие направления стали бы приоритетными в работе бизнесмена, если бы он стал депутатом Госдумы. Представитель прессы также уточнил, убеждения каких политических сил более всего близки Пригожину.

«Он разделяет такие политические взгляды, как патриотизм и самопожертвование во имя процветания России. И считает, что сегодня такие люди есть в нашей стране в рядах всех политических партий», — подчеркнули в пресс-службе «Конкорда».

Евгений Пригожин ранее рассказал, как, по его мнению, должны проходить выборы любых уровней. Бизнесмен убежден, что этот процесс должен быть открытым, прозрачным и справедливым.

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Теги: евгений пригожин, конкорд, патриоты, выборы



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