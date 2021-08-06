Чат-бот «Вакцина здесь!» создали на Кубани

Специалисты регионального правительства Кубани совместно с сотрудниками Центра управления регионом, департамента информационной политики края и волонтерами регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» создали интерактивную площадку, с помощью которой жители региона могут оперативно получить информацию о вакцинировании, передает корреспондент Накануне.RU.

Услугами чат-бота «Вакцина здесь!» воспользовались уже более 7 тысяч жителей Кубани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края. Узнать о наличии вакцины, графике работы и загруженности прививочных пунктов Краснодарского края можно с помощью виртуального помощника @vac23_bot на платформе Telegram.

Уже за первую неделю работы чат-бота, как отметили в Центре управления регионом Краснодарского края, на него подписались более 3,5 тыс. человек.

"Мы видим, что новый сервис пользуется спросом среди жителей Кубани. Свыше семи тысяч жителей и гостей края воспользовались услугами бота, чтобы получит информацию о работе пунктов вакцинации", - отметил руководитель ЦУР Юрий Шевченко.

Чат-бот «Вакцина здесь!» содержит информацию о 332 прививочных пунктах, в том числе о мобильных.

Волонтеры собирают информацию о наличии компонентов вакцины и примерной очереди несколько раз в день. Затем все данные вносят в бот. Этот удобный и современный сервис разработан по инициативе регионального министерства здравоохранения, техническую разработку и настройку провели при поддержке депутата ЗСК Сергея Алтухова. Создателем чат-бота выступил IT-специалист, участник всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» Олег Евтушенко.