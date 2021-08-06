Чат-бот «Вакцина здесь!» создали на Кубани

06 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Краснодарский край
вакцинация, коронавирус, медицина (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Чат-бот «Вакцина здесь!» создали на Кубани

Специалисты регионального правительства Кубани совместно с сотрудниками Центра управления регионом, департамента информационной политики края и волонтерами регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» создали интерактивную площадку, с помощью которой жители региона могут оперативно получить информацию о вакцинировании, передает корреспондент Накануне.RU.

Услугами чат-бота «Вакцина здесь!» воспользовались уже более 7 тысяч жителей Кубани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края. Узнать о наличии вакцины, графике работы и загруженности прививочных пунктов Краснодарского края можно с помощью виртуального помощника @vac23_bot на платформе Telegram.

Уже за первую неделю работы чат-бота, как отметили в Центре управления регионом Краснодарского края, на него подписались более 3,5 тыс. человек.

"Мы видим, что новый сервис пользуется спросом среди жителей Кубани. Свыше семи тысяч жителей и гостей края воспользовались услугами бота, чтобы получит информацию о работе пунктов вакцинации", - отметил руководитель ЦУР Юрий Шевченко.

Чат-бот «Вакцина здесь!» содержит информацию о 332 прививочных пунктах, в том числе о мобильных.

вакцинация, коронавирус, медицина(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Волонтеры собирают информацию о наличии компонентов вакцины и примерной очереди несколько раз в день. Затем все данные вносят в бот. Этот удобный и современный сервис разработан по инициативе регионального министерства здравоохранения, техническую разработку и настройку провели при поддержке депутата ЗСК Сергея Алтухова. Создателем чат-бота выступил IT-специалист, участник всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» Олег Евтушенко.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: чат-бот, вакцинация, пункты прививок, кубань, вакцина здесь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети