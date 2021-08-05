Оглашение приговора по делу Майкла Калви растянется на два дня

Мещанский суд Москвы принял решение продолжить оглашение приговора основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви 6 августа 2021 г. Об этом сообщает Интерфакс.

До этого суд уже вынес обвинительный приговор всем семерым фигурантам дела Калви, Дельпаль, Абгарян, Зюзин, Владимиров, Кордичев, Цакунов, которым вменяют хищение 2,5 млрд руб. банка "Восточный". Судья также успел огласить вводную и описательную части приговора, доказательства, а также выводы и меру наказания для фигурантов.

Оглашение состоится завтра в 10.00 по мск. Гособвинение запросило шесть лет условного заключения для Калви. Для другого фигуранта дела - гражданина Франции Филиппа Дельпаля - пять лет лишения свободы условно.

Напомним, сам Майкл Калви заявил, что считает себя невиновным. По его мнению, следствию не удалось доказать, что подсудимые по делу о хищении средств банка "Восточный" совершили преступление. Он не согласен с претензиями и утверждает, что действовал в интересах банка и его вкладчиков.