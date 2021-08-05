Пожар на ямальском заводе привел к падению прокачки газа по газопроводу "Ямал-Европа" в два раза

Более чем в два раза упал уровень прокачки газа по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает европейский газотранспортный оператор Gascade. Причиной тому стал пожар на заводе по подготовке конденсата к транспорту "Газпром переработки" на территории в Ямало-Ненецкого автономного округа.

Таким образом с 18.00 до 19.00 по мск, прокачка газа по газопроводу составляла немного больше 1 млн кубометров в час, в то время как до происшествия составляла свыше 2,1 млн кубометра в час.

Напомним, что пожар на заводе вспыхнул в ночь на 4 августа и уже локализован. К счастью пострадавших нет, однако все работы на объекте были прекращены, а конденсат перекрыт.