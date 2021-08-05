В Госдуму внесли законопроект о снижении расходов оплаты ЖКУ на 7%

В Госдуму РФ внесли законопроект об установлении нового федерального стандарта допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади, который будет на 7% ниже действующего. Соответствующий документ находится в базе Госдумы.

Одним из автором законопроекта выступает депутат Ярослав Нилов. Согласно пояснительной записке, на данный момент в РФ установлен стандарт в 22%, и несмотря на то, что каждый из субъектов имеет право снизить и установить собственный, многие придерживаются федеральных цифр, из-за недостатка финансирования. Так, по словам Нилова, региональный стандарт Москвы составляет всего 10%, в то время как в Московской области все 22%.

"Принятие предлагаемого законопроекта позволит устанавливать в субъектах Российской Федерации региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг не выше 15%, то есть поддержит малообеспеченных граждан в условиях пандемии, обеспечит адресность оказываемой гражданам социальной поддержки, снизит количество неплательщиков жилищно-коммунальных услуг", - отмечается в записке.