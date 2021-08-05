Жительница Екатеринбурга может сесть на 15 лет за покушение на убийство собственного ребенка

Жительница Екатеринбурга 1991 г.р. подозревается в покушении на убийство малолетнего ребенка, с которым пыталась спрыгнуть из окна. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по региону, сотрудники которого на данный момент собирают доказательную базу и опрашивают свидетелей.

Инцидент произошел 4 августа в доме по ул. Авиационная. По версии следствия, подозреваемая попыталась свести счеты с жизнью, спрыгнув из окна со своим ребенком на руках. Данные действия можно расценить как преступление, предусмотренное ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ, наказание за которое предусматривает вплоть до 15 лет лишения свободы.

"Представители МВД оперативно среагировали на сигнал и прибыли на указанный адрес. Однако женщина, неожиданно для силовиков, повела себя неадекватно, закрылась на балконе вместе с малышом. Но даже в этой ситуации один из полицейских предпринял все возможные меры, чтобы не допустить трагедии, и вызвал психиатрическую бригаду скорой помощи. Тем не менее, ныне подозреваемая шагнула с ребенком с балкона, чудом не погибнув. Полицейский в момент спасения женщины сам получил травму, порезавшись о стекло. Ему также оказывалась медицинская помощь. Сыщики, опросив главу семьи, установили, что накануне ЧП он привез жену с ребенком в квартиру к родственникам и оставил их, а сам вернулся домой. Через некоторое время он стал звонить супруге, но та не брала трубку, после чего он сам приехал к жене, но к тому моменту она уже совершила свой необдуманный поступок", – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

К счастью малолетний пострадавший был вовремя доставлен бригадой "скорой помощи" в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает. Мать ребенка также сейчас находится в медучреждении из-за травм, полученных в результате падения с высоты.

"С учетом характера и конкретных обстоятельств инцидента, в ходе следствия планируется провести, в том числе, судебную психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемой. В ходе следствия устанавливаются, в том числе, причины и условия, которые привели к инциденту (в частности, выясняются условия, в которых воспитывается ребёнок), и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь", - добавили в региональном отделении СКР.