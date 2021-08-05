05 Августа 2021
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Общество Свердловская область
(2021) | Фото: екатеринбург.рф

Мэр Екатеринбурга заложил новую традицию Дня строителя

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках празднования Дня строителя принял участие в высадке яблоневой аллеи на набережной, рядом с открывшейся сегодня велнес-площадкой. Площадку екатеринбуржцам подарила Гильдия строителей Урала при поддержке муниципалитета. На специальном покрытии расположены снаряды, где любой желающий сможет заняться спортом все желающие.

"Строительство – это именно та сфера, которая не только определяет облик Екатеринбурга. Это та область, которая самым существенным образом влияет на социально-экономическое развитие как города, так и всей Свердловской области. Эпидемиологическая ситуация не позволила отметить нам День строителя в привычном формате, но мы приняли мудрое решение – сделать подарок в виде велнес-площадки. Я хочу вас поблагодарить, и пожелать, чтобы таких площадок было больше. Успехов, развития, движения только вперёд и воплощения в жизнь самых смелых и амбициозных планов", – обратился к гостям мероприятия Алексей Орлов.

(2021)|Фото: екатеринбург.рф

(2021)|Фото: екатеринбург.рф

Представители строительных компаний, работая над проектом строительства велнес-площадки и благоустройства набережной Исети, решили таким образом поддержать инициативу Главы Екатеринбурга. Напомним, Алексей Орлов не раз говорил о важности работ по преображению набережной, акцентируя внимание на том, что она должна стать настоящей визитной карточкой мегаполиса.

(2021)|Фото: екатеринбург.рф

"Мы рассматривали несколько площадок, но выбрали именно эту. Но не потому что это очень востребованное место у горожан и здесь всегда будет многолюдно. Мы поддерживаем идею главы Екатеринбурга и даём горожанам набережную в новом, современном виде. Пусть это будет малым почином большого, общего дела. С праздником, коллеги", – добавил президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников.

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