Мэр Екатеринбурга заложил новую традицию Дня строителя

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках празднования Дня строителя принял участие в высадке яблоневой аллеи на набережной, рядом с открывшейся сегодня велнес-площадкой. Площадку екатеринбуржцам подарила Гильдия строителей Урала при поддержке муниципалитета. На специальном покрытии расположены снаряды, где любой желающий сможет заняться спортом все желающие.

"Строительство – это именно та сфера, которая не только определяет облик Екатеринбурга. Это та область, которая самым существенным образом влияет на социально-экономическое развитие как города, так и всей Свердловской области. Эпидемиологическая ситуация не позволила отметить нам День строителя в привычном формате, но мы приняли мудрое решение – сделать подарок в виде велнес-площадки. Я хочу вас поблагодарить, и пожелать, чтобы таких площадок было больше. Успехов, развития, движения только вперёд и воплощения в жизнь самых смелых и амбициозных планов", – обратился к гостям мероприятия Алексей Орлов.

Представители строительных компаний, работая над проектом строительства велнес-площадки и благоустройства набережной Исети, решили таким образом поддержать инициативу Главы Екатеринбурга. Напомним, Алексей Орлов не раз говорил о важности работ по преображению набережной, акцентируя внимание на том, что она должна стать настоящей визитной карточкой мегаполиса.

"Мы рассматривали несколько площадок, но выбрали именно эту. Но не потому что это очень востребованное место у горожан и здесь всегда будет многолюдно. Мы поддерживаем идею главы Екатеринбурга и даём горожанам набережную в новом, современном виде. Пусть это будет малым почином большого, общего дела. С праздником, коллеги", – добавил президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников.