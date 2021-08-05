"Шум вокруг этой охоты связан с моей депутатской деятельностью", - курганский экс-депутат прокомментировал "волчью охоту"

Экс-депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, в отношении которого заведено уголовное дело, высказался о том, кто и зачем издевался над волком на охоте. Напомним, что в сети появилось жестокое видео с охоты на тот момент депутата и члена фракции "Единой России". На кадрах было видно, как народный избранник переехал на снегоходе еще живого волка. После этого один из охотников начал тыкать в морду животному ружьем. Волк зажал оружие зубами, и это вызвало у всех смех. Как рассказал Хахалов корреспонденту Накануне.RU, наезд на волка был вынужденной мерой.

По словам политика, ружье в морду волка тыкал егерь, который был вместе с ним на охоте.

"Видео снимал катайский егерь и для чего он выложил это в сеть, мне непонятно. Что касается наезда на волка, это была вынужденная мера, так как у меня закончились патроны в ружье, а раненный зверь развернулся и бросился на меня. Зачем егерь тыкал в морду животного оружие, я объяснить не могу, да и он не может этого объяснить, возможно, человек просто был на "адреналине" и его восхищала эта злость и сила зверя", - рассказывает политик.

При этом любитель охоты утверждает, что видео начал снимать он и лишь затем он отдал телефон егерю для дальнейшей съемки. Запись же была выложена во всемирную паутину егерем.

"Видео я начал снимать на свой телефон, после того, как волк оказался под лыжей снегохода. Не каждый день можно снять живого хищника в дикой природе с расстояния полуметра. Когда подъехал егерь, он попросил у меня телефон и снял всё то безобразие. В лесу не было интернета, а когда он появился, егерь попросил, чтобы я переправил ему это видео, что я и сделал. Дома, когда посмотрел его, сразу удалил, никуда не выставлял и больше никому не скидывал. Для чего егерь выставил это в сеть, я не могу пояснить", - добавил он.

Также бывший депутат не исключает вероятности, что данное видео было использовано как повод для того, чтобы исключить его из фракции партии власти, а такое внимание к этой охоте связано с его деятельностью депутата

"Несомненно весь поднятый шум вокруг этой охоты связан с моей депутатской деятельностью. Некоторые люди просто ради пиара распространяют в соцсетях фото и видео с охоты, которое непонятно как появилось в сети. Возможно, что для исключения меня из фракции нужен был повод. Избирался я от ЕР по партийному списку, так как на праймериз занял 2 место и, возможно, освободили для кого-то место. Но если это есть, то в любом случае решается все не на местном уровне, коллеги в парламенте меня поддерживали", - отметил Хахалов в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Кроме того, публичный деятель прокомментировал взятие расследования его дела на контроль главой СК России Александром Бастрыкиным.

"Не вижу ничего удивительного, случай резонансный, кто-то очень сильно старается и то, что глава СКР взял его на контроль к лучшему. Я уверен, что на таком уровне у нас точно нет коррупции и там неинтересны все эти мелкие интриги, быстрее разберутся со сложившейся ситуацией", - подытожил он.

Также один из адвокатов подозреваемых считает, что уголовное дело следственными органами было возбуждено незаконно, ввиду чего уже завтра будет подана жалоба в суд: доследственная проверка велась больше полугода и процессуального решения в установленный законом сроком не было вынесено.

В настоящий момент Хахалова и еще пятерых человек, подозревают по части 2 статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору").