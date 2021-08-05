На Среднем Урале на 56 процентов увеличился показатель ввода квадратных метров нового жилья

В Свердловской области серьезно возросли показатели сданного в эксплуатацию нового жилья. Так, к лету 2021 года в регионе был сдан 1 миллион 380 тысяч квадратных метров жилья. Как передает корреспондент Накануне.RU, такой информацией на брифинге с журналистами поделился глава свердловского минстроя Михаил Волков.

По словам чиновника, показатели ввода жилья подросли на 56 процентов.

"Свердловская область показывает один из самых лучших результатов. Мы находимся в зеленой зоне светофора по показателям развития строительной отрасли, которые еженедельно рассматриваются на оперативном штабе премьер-министра Хуснуллина. За июнь – июль мы вышли на показатель миллион 380 тысяч квадратных метров жилья. Это примерно на 56 процентов больше, чем в прошлом году. Мы сделали все, чтобы на 18 процентов увеличить масштабы строящегося жилья. Сегодня в стройке находятся примерно 4 миллиона квадратных метров жилья. Идет рост строительного производства на 4 процента. Выходим на новые показатели, к которым стремимся. Если в начале 2021 года мы имели показатель 2 миллиона 605 тысяч квадратных метров, то сегодня мы продекларировали 2 миллиона 700 тысяч", - сказал региональный министр.