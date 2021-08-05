"Это все фантазии": глава свердловского минстроя прокомментировал акции протестных активистов о загрязнении района Шарташа

Областные власти высказались о ситуации с протестами жителей микрорайона Калиновский на окраине Екатеринбурга. Напомним, что группа активистов выступает против строительства логопарка компанией Екатеринбургский транспортный терминал, аргументируя тем, что на берегу озера Шарташ были вырублены деревья, во время стройки портится дорога, а также есть риски для экологии. В беседе с корреспондентом Накануне.RU, министр строительства Свердловской области Михаил Волков назвал все подобные опасения выдумками.

"Загрязнений там нет. Там все нормативные расстояния выдерживается. В случае только выявленных нарушений можно будет о чем-то говорить. На сегодня ничего не выявлено. Есть различные эфемерные рассуждения, то есть фантазии: "А вдруг на нас что-то упадет сейчас?". Это может случиться? Теоретически да. Пока там нет никаких нарушений", - резюмировал глава строительного министерства региона.

Напомним, что конфликт возник в апреле этого года. На берегу озера Шарташ рядом с жилыми домами компания "Екатеринбургский транспортный терминал" возводит логопарк, где будут храниться фуры. Жители не согласны со стройкой и негодуют против вырубки деревьев и загрязнения окружающей среды. В конце июля некоторые активисты пожаловались на то, что в их дома ворвались неизвестные.