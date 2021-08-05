05 Августа 2021
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Машина реанимации у ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

"Ситуация стабилизируется, прирост пациентов замедлился" – Минздрав о коронавирусе

Владимир Путин сегодня открыл совещание с правительством темой коронавируса. "Все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет. Но мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию", - отметил глава государства, передав слово министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

"Ситуация стабилизируется, прирост количества пациентов замедлился за счет таких регионов как Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, но в других регионах отмечается рост. Наибольшее беспокойство вызывают Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская, Астраханская, Самарская области и Краснодарский край", - заявил министр.

Сейчас под меднаблюдением находятся 915 тыс. человек, из них в стационарах – 196 тыс. человек. В больницах остается достаточное количество мест, но "сейчас течение заболевания требует большего внимания реаниматологов, выше число людей, нуждающихся в реанимации".

11% госпитализированных в тяжелом состоянии, много и молодежи.

"И еще одна важная вещь: вакцинация старше 60+ подействовала – среди этих людей становится меньше заболевших", - добавил Мурашко.

По данным Минздрава, привито от коронавируса 38,9 млн человек, за последнюю неделю прирост вакцинированных составил 4 млн. Наилучшие темпы вакцинации в Новгородской, Псковской, Самарской областях и Чечне, 50% взрослого населения вакцинировано в Белгоролской области, Москве, Подмосковье, Ненецком автономном округе.

Всего выпущено 53 млн доз вакцины, в июле был прирост производства вакцины в четыре раза. "Начал поступать в регионы "Спутник Лайт", он доступен во всех регионах", - заключил министр.

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Теги: коронавирус, минздрав, заболевшие, михаил мурашко, вакцинация



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