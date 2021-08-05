"Саша, я все это понимаю": Путин приказал найти "золотую середину" в споре энергетиков и мобильных операторов

Горячий спор сегодня разгорелся на совещании президента с правительством между министром связи Максутом Шадаевым и вице-премьером по энергетике Александром Новаком.

Шадаев пожаловался президенту на то, что мобильные операторы взяли на себя повышенные социальные обязательства и собираются покрыть к 2024 году скоростным интернетом до 80% федеральных трасс. Инвестировать они будут из своего кармана. Предприятие убыточное, отметил министр, а тут еще энергетики требуют за подключение базовых станций вдоль дорог огромные деньги, иногда в десять раз дороже, чем сама станция.

Путин тут же отреагировал, заявив, что операторы "выполняют общенациональную задачу" и "они же не чужие", поэтому энергетикам стоит пересмотреть цены.

Тут вмешался Новак, который в довольно резкой форме напомнил, что техприсоединение опеределяется постановлением правительства, то есть вопрос обоснованности цен уже отрегулирован.

"Операторы – это коммерческие компании, а у сетевых компаний тарифы государственные, дополнительных источников финансирования нет, у нас и так тариф индексируется ниже инфляции много лет. За счет энергетиков не получится решать проблемы коммерческих компаний", - возмутился вице-премьер.

"Саша, я все это понимаю", - ответил Путин Новаку.

Шадаев ответил, что для операторов этот проект глубоко убыточен: "Мы не можем делать это за счет энергетиков, но мы не можем это делать и за счет операторов". Новак начал объяснять, из чего складывается стоимость присоединения, перепалка продолжилась.

В итоге Путин поручил премьер-министру Мишустину найти "золотую середину" между сторонами, просмотрев тарифы в каждом спорном случае.