05 Августа 2021
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Политика В России За рубежом
евгений пригожин, конкорд (2020) | Фото: SERGEI ILNITSKY/POOL/EPA/REX/Shutterstock

Пригожин выиграл у Ходорковского

Предприниматель Евгений Пригожин победил в многолетней борьбе против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, что привело к снижению влияния беглого олигарха в инфополе.

Ресурсы Ходорковского "Открытые медиа" (организация признана нежелательной в РФ), МБХ медиа и "Правозащита Открытки" объявили о прекращении деятельности после блокировки Роскомнадзором. Причиной такого решения стала связь ресурсов с нежелательной британской организацией беглого олигарха Open Russia, согласно официальному обращению надзорного ведомства. Сотрудники "Открытых медиа" выразили несогласие с решением Роскомнадзора. Они заявили, что ни один журналист якобы не числится в компаниях Ходорковского.

Как сообщают СМИ, петербургский бизнесмен Пригожин уже много лет ведет борьбу против ресурсов экс-главы ЮКОСа. Предприниматель является главой Попечительского Совета Медиагруппы "Патриот", в состав которой входит Федеральное агентство новостей. Издание неоднократно указывало на связь ресурсов Ходорковского с британской организацией "Открытая Россия".

"Блокировка произошла после неоднократных обращений с указанием связи с британской организацией "Открытая Россия", — говорится в материале ФАН.

Авторы статьи призвали обратить внимание на журналистов, которые могут подходить под критерии иноагентов. Итогом этого стало возбуждение уголовного дела против Андрея Пивоварова за организацию деятельности "Открытой России" как подразделения нежелательной Open Russia на территории РФ.

Многолетняя борьба Пригожина и Ходорковского привела к существенному снижению влияния экс-главы ЮКОСа в информационном поле. Петербургский бизнесмен в данной ситуации вышел победителем.

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Теги: евгений пригожин, ходорковский, открытые медиа, правозащита открытки



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