На Южном Урале в ДТП погиб подросток из Свердловской области

В Челябинской области устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором погиб 16-летний подросток из Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Челябинской области, авария произошла днем 4 августа на 30 км автодороги Усть-Багаряк-Тюбук на территории Каслинского района. По предварительным данным, водитель Рено Логан при выезде с прилегающей дороги на главную, не предоставил преимущества в движении автомобилю Рендж Ровер.

В результате ДТП 16-летний пассажир Рено погиб на месте.

Известно, что все участники аварии жители Свердловской области.