Озвучена ключевая тема "Тюменского нефтегазового форума"

05 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Тюменская область
Тюменский нефтегазовый форум, Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Озвучена ключевая тема "Тюменского нефтегазового форума"

14-16 сентября состоится "Тюменский нефтегазовый форум" ("TNF") – главное событие отрасли, объединяющее представителей бизнеса, энергетических компаний и государства для эффективного нетворкинга и формирующее тренды энергетики. Организаторами форума выступают правительство РФ и правительство региона, сообщили Накануне.RU в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"TNF-2021" пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре. Форум включает в себя более 30 мероприятий – технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, пленарные сессии, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т.д. Ключевыми вопросами для обсуждения в этом году станут энергопереход и "зелёная" энергетика. Тема главной пленарной сессии – "Стратегия устойчивого развития: новые возможности в энергетике".

В этом году площадь выставки инноваций ТЭК увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом и составит более 1,5 тыс. "квадратов" – это самая большая экспозиция на "TNF" с момента его проведения. Тюменский нефтегазовый форум станет одним из первых крупных отраслевых мероприятий в России и в мире, которое пройдет офлайн в этом году, ведь именно живое общение и личные встречи ведут к высоким результатам. При проведении форума будут применены лучшие протоколы безопасности.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Тюменский нефтегазовый форум, зелёная энергетика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети