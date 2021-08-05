Озвучена ключевая тема "Тюменского нефтегазового форума"

14-16 сентября состоится "Тюменский нефтегазовый форум" ("TNF") – главное событие отрасли, объединяющее представителей бизнеса, энергетических компаний и государства для эффективного нетворкинга и формирующее тренды энергетики. Организаторами форума выступают правительство РФ и правительство региона, сообщили Накануне.RU в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"TNF-2021" пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре. Форум включает в себя более 30 мероприятий – технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, пленарные сессии, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т.д. Ключевыми вопросами для обсуждения в этом году станут энергопереход и "зелёная" энергетика. Тема главной пленарной сессии – "Стратегия устойчивого развития: новые возможности в энергетике".

В этом году площадь выставки инноваций ТЭК увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом и составит более 1,5 тыс. "квадратов" – это самая большая экспозиция на "TNF" с момента его проведения. Тюменский нефтегазовый форум станет одним из первых крупных отраслевых мероприятий в России и в мире, которое пройдет офлайн в этом году, ведь именно живое общение и личные встречи ведут к высоким результатам. При проведении форума будут применены лучшие протоколы безопасности.