05 Августа 2021
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
компьютер интернет сеть ноутбук сайт (2010) | Фото: vsemotvetim.ru

Инспекция труда в Прикамье проверит компанию Xsollа после массового сокращения работников

В краевой инспекции труда проведут проверку исполнения трудового законодательства IT-компании Xsolla, где прошли массовые сокращения сотрудников.

Как сообщили Накануне.RU в инспекции труда, обращений от работников компании Xsollа к ним пока не поступало.

"Трудовым законодательством не предусмотрены такие основания для увольнения, как "невовлеченность" и "низкий уровень активности". Проводится проверка", - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, накануне соцсети взорвало письмо гендиректора компании, разосланное работникам.

"Для вас это может быть шоком, но я искреннее верю, Xsollа не для вас. Так что все, что не делается, все к лучшему. Команда заботы организации организовала партнерство с семью ведущими HR-агентствами и мы поможем вам найти хорошее место, где вы будете получать больше, а работать меньше", — говорилось в письме.

Под сокращение попало порядка 150 человек из пермского отделения компании, а также работники из других подразделений, в том числе в США.

На ситуацию уже отреагировал депутат Госдумы Игорь Сапко. В соцсетях политик сообщил, что в ситуации следует разобраться.

"Порядка 150 сотрудников пермского филиала IT-компании с иностранным участием, по предварительной информации, были автоматически уволены директором посредством одной из соцсетей. Мотивировка весьма странная: за низкую активность в рабочих чатах и почте. Чтобы разобраться более детально в сложившейся ситуации направил запросы в Роструд и ФНС", - заявил политик.

Добавим, что в компании Promobot пригласили уволенных айтишников на собеседование, пообещав работу над интересными проектами.

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Теги: Xsolla, увольнение, сокращение, IT-сфера



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