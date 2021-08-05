Медикам разрешили не носить противочумные костюмы в "красной зоне"
Роспотребнадзор согласился отменить обязательное ношение противочумных костюмов в "красной зоне" больниц. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия" по итогам "Консилиума с Денисом Проценко".
По словам главного врача больницы в Коммунарке, было сложно работать в таких костюмах в жаркую погоду, а также утилизировать их.
Согласно обновленным рекомендациям Роспотребнадзора, в качестве защитной одежды теперь могут использоваться защитный комбинезон, противочумный халат, одноразовый или многоразовый удлиненный хирургический халат.
Кроме того, возможно использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ.