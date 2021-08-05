05 Августа 2021
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Общество В России
больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Медикам разрешили не носить противочумные костюмы в "красной зоне"

Роспотребнадзор согласился отменить обязательное ношение противочумных костюмов в "красной зоне" больниц. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия" по итогам "Консилиума с Денисом Проценко".

По словам главного врача больницы в Коммунарке, было сложно работать в таких костюмах в жаркую погоду, а также утилизировать их.

Согласно обновленным рекомендациям Роспотребнадзора, в качестве защитной одежды теперь могут использоваться защитный комбинезон, противочумный халат, одноразовый или многоразовый удлиненный хирургический халат.

Кроме того, возможно использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ.

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Теги: красная зона, противочумный костюм, врачи



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