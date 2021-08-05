Родственники пациента, умершего после операции в Екатеринбурге, взыскали с больницы 400 тысяч

Родные екатеринбуржца, скончавшегося в 2018 г. после операции в 14-ой больнице, наконец выиграли суд, который постановил выплатить матери и несовершеннолетней дочери 35-летнего мужчины компенсацию в размере 200 тыс. руб. каждой. Однако такое решение не устроило близких почившего, которые требовали с медучреждения в общей сложности 3,5 млн руб. Об этом Накануне.RU сообщил юрист, представляющий интересы пострадавших, Александр Чукавин.

Напомним, что Евгений Широков попал в ГКБ №14 в январе 2018 г. в связи со стремительным уменьшением веса. В период новогодних праздников мужчине пришлось довольствоваться только капельницей, поскольку обследований в этот период никаких не проводилось. 9 января врач назначил екатеринбуржцу лапароскопию, которая, по словам медиков, прошла успешно. Однако пациента постоянно преследовали сильные боли в животе, из-за чего 20 января было принято решение о повторной операции. Она и показала, что внутренние швы разошлись и содержимое пищевода вышло в брюшную полость, что переросло в перитонит, сепсис, позже мужчину пришлось подключить к ИВЛ.

Вследствие множества операций по чистке желудка, удаления селезенки и пневмонии, Широков скончался. В записях от 7 февраля указана причина смерти - заражение крови. Только спустя три года суд смог вынести решение.

"Уголовное дело возбудили, но потом закрыли. Потому что вроде как вина больницы есть, но непосредственно к смерти она не привела. Сама же больница утверждала, что виноват сам умерший. Обжаловать решение будем точно", - заверил Чукавин.

По его словам, представители ГКБ №14 также, вероятно, остались недовольны решением суда, а потому говорить о финале этой истории пока рано.

Напомним, что скандал разгорелся вокруг еще одной больницы Екатеринбурга - ЦГКБ №1, на которую падают подозрения в заражении ветерана ГУФСИН Виктора Горскова ВИЧ и гепатитом С. На данный момент областной минздрав уже завершил проверку медучреждения, однако отказывается ознакомить с результатами проверки самого пострадавшего раньше, чем через месяц.

При этом, по словам супруги зараженного, правоохранители и медики обвиняют ее мужа в незащищенных половых связях и наркомании. При этом они же игнорируют документы свидетельствующие об отрицательных ВИЧ-показателях Виктора Горскова за 2017-2019 гг. и результаты ДНК-экспертизы, доказавшие, что источником заражения является бывший пациент ЦГКБ №1, который наблюдался в одном отделении вместе с пенсионером.