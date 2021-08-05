Никакого "нахлобучивания": прибыль "Норникеля" в I полугодии выросла в 96 раз

"Норильский никель" отчитался о чистой прибыли за первое полугодие 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности. Этот показатель у компании вырос в 96 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $4,3 млрд.

Рентабельность по EBITDA составила 64% против 27% годом ранее. Выручка "Норникеля" в отчетный период выросла на 33% в годовом исчислении, до $8,94 млрд благодаря росту цен на корзину металлов, а также росту продаж палладия и родия, передает ТАСС.

Капитальные вложения компании в первом полугодии увеличились на 80%, до $990 млн вследствие начала реализации ряда крупных инвестиционных проектов.

Отметим, что в этом году "Норникель" выплатил рекордный штраф в размере 146 млрд руб. за ущерб, нанесенный природе разливом дизельного топлива в Норильске на предприятии компании.

В конце мая этого года в правительстве разорился скандал: первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургов в "нахлобучивании государства" на 100 млрд руб. и припугнул бизнесменов изъятиями сверхприбылей. Те, в свою очередь, стали обижаться, мол, "для предпринимателя хорошо быть жадным". В итоге слова Белоусова сам Путин признал "резкими высказываниями" и успокоил олигархов – сверхприбыли изымать не будут.

Впрочем, государство ввело экспортные пошлины на металл, а сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников анонсировал изменения налогового законодательства для металлургов, которые дадут возможность отказаться от экспортных пошлин.