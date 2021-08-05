"Осмотрит пострадавшие от лесных пожаров районы". В Кремле подтвердили визит Путина в Челябинскую область

Президент России Владимир Путин 6 августа с рабочим визитом посетит Челябинскую область и Республику Башкортостан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В рамках визита глава государства осмотрит пострадавшие от лесных пожаров районы и проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Также запланирована встреча с губернатором Алексеем Текслером.

В этот же день президент примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" в Абзелиловском районе Башкортостана и проведет рабочую встречу с главой Республики Радием Хабировым.

Ожидается, что Владимир Путин прилетит в Магнитогорск. Ранее жители города рассказали, что к визиту главы государства в городе ремонтируют дорогу до аэропорта, убирают мусор, меняют вывески. Также пользователи обратили внимание, что в городе красят дорожные знаки.

Напомним, 8 июля на юге региона сформировались три очага пожара. Распространению огня способствовал сильный ветер и температуре воздуха до 32 градусов. В регионе был введен режим ЧС. В результате лесных пожаров пострадали поселки Джабык и Запасное. В двух населённых пунктах сгорело 78 строений, включая жилые дома, дачи, хозяйственные постройки. В настоящий момент в поселках идет строительство 19 домов для погорельцев.