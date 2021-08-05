Православная подала в суд на "Макдоналдс", "соблазнивший" ее в Великий пост

Православная христианка Ксения О. подала в Замоскворецкий районный суд Москвы заявление на "Макдоналдс". Она хочет отсудить у сети ресторанов тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда за соблазн в виде рекламы, которому она поддалась в апреле 2019 года, нарушив таким образом Великий пост.

В иске дама указывает, что дело было в Омске. Ее соблазнила реклама чизбургера и наггетсов на рекламном щите, расположенном на проспекте Карла Маркса.

Истец утверждает, что реклама также оскорбила ее религиозные чувства.

Ксения, которая, как сказано в иске, соблюдает Великий пост 16 лет подряд, имела право есть в тот момент только растительную пищу. Однако девушка поддалась на соблазн рекламы и стоимость блюда в 39 рулей и купила себе еды.

"К этому моменту пост продолжался уже около месяца, увидев рекламный баннер, я не смогла сдержаться, посетила "Макдональдс" и купила чизбургер. В действиях "Макдоналдс" я усматриваю нарушение закона о защите прав потребителей. Прошу суд разобраться, и, если нарушение имело место, обязать "Макдональдс" возместить мне моральный ущерб в сумме 1 тыс. рублей", - цитирует ТАСС исковое заявление.