Первая медаль в лёгкой атлетике на ОИ: Сидорова завоевала "серебро" в прыжках с шестом

Анжелика Сидорова стала второй в финале соревнований в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Токио.

Результат российской спортсменки – 4,85 метра. Золотая медаль у представительницы США Кэти Наджотт, её результат – 4,90. "Бронза" – у британки Холли Брэдшоу (4,85 м).

Для 30-летней Сидоровой, действующей чемпионки мира, это первые Олимпийские игры в карьере.