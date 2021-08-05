Первая медаль в лёгкой атлетике на ОИ: Сидорова завоевала "серебро" в прыжках с шестом
Анжелика Сидорова стала второй в финале соревнований в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Токио.
Результат российской спортсменки – 4,85 метра. Золотая медаль у представительницы США Кэти Наджотт, её результат – 4,90. "Бронза" – у британки Холли Брэдшоу (4,85 м).
Для 30-летней Сидоровой, действующей чемпионки мира, это первые Олимпийские игры в карьере.
🥈 СИДОРОВА! БОРОЛАСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЗА ЗОЛОТО, НО В ИТОГЕ ВТОРАЯ— Матч ТВ (@MatchTV) August 5, 2021
Анжелика зарубилась за звание олимпийской чемпионки с американкой Наджеотте на высоте 4.95 метра. Но соперница оказалась сильней, взяв 4.90, а наша прыгунья не смогла перебить эту высоту pic.twitter.com/RzStc1pH9s