05 Августа 2021
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Спорт
Анжелика Сидорова (2021) | Фото: Global Look Press / Joel Marklund

Первая медаль в лёгкой атлетике на ОИ: Сидорова завоевала "серебро" в прыжках с шестом

Анжелика Сидорова стала второй в финале соревнований в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Токио.

Результат российской спортсменки – 4,85 метра. Золотая медаль у представительницы США Кэти Наджотт, её результат – 4,90. "Бронза" – у британки Холли Брэдшоу (4,85 м).

Для 30-летней Сидоровой, действующей чемпионки мира, это первые Олимпийские игры в карьере.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, лёгкая атлетика, прыжки с шестом, Анжелика Сидорова, серебряная медаль



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