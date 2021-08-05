В России находится более 700 тысяч нелегальных мигрантов из стран СНГ – МВД

В МВД назвали количество нелегальных мигрантов из стран СНГ, которые сейчас находятся в России – это более 700 тыс. человек, передает РИА Новости. При этом несколько месяцев назад в ведомстве называли еще более внушительную цифру – более 1 млн нелегалов. Оценки Совета по правам человека при президенте России отличаются еще сильнее: несколько недель назад глава СПЧ Валерий Фадеев называл журналистам цифру в 2,5 млн человек.

Примечательно, что на этом фоне почти все отрасли, использующие труд мигрантов, заявляют о катастрофической нехватке рабочей силы.

Также в МВД отметили, что преступность среди иностранцев с начала года выросла на 5%, "противоправная активность" в их среде растет.