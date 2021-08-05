УФАС наказало авиакомпанию, из-за которой Пермский край остался без санавиации

Пермское УФАС на два года включило в реестр недобросовестных поставщиков авиакомпанию "СКОЛ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Между Пермской краевой клинической больницей и авиакомпанией в декабре прошлого года был заключен договор на сумму 122 млн руб. Авиакомпания должна была оказывать Пермскому краю услуги санавиации. Работы по контракту должны были вестись с 1 января по 31 декабря 2021 г. Однако в июне заказчик отказался от услуг подрядчика. Поводом стало ненадлежащее исполнение условий контракта.

Так, 18 июня "СКОЛ" не вывезло пациентов из "Чайковской центральной городской больницы", несмотря на то, что заявка и согласование на вылет были получены авиакомпанией в тот же день надлежащим образом. Причем уведомлений о возникновении внештатных ситуаций заказчику отправлено не было. Аналогичная ситуация повторилась и 23 июня.

24 июня авиакомпания "СКОЛ" сообщила краевой клинической больнице, что не смогла транспортировать пациентов из-за аннулирования пропусков летного и технического состава для прохождения на территорию аэропорта "Пермь", где находилось воздушное судно, используемое для оказания услуг по контракту. Кроме того, Росавиация запретила выполнение полетов на 35 воздушных суднах авиакомпании. Запрет был введен 22 июня, а исполнитель сообщил о нем заказчику лишь 26 июня. Авиакомпания "СКОЛ" пообещала решить этот вопрос до конца июня, но ситуация не изменилась.

Поэтому 30 июня 2021 года контракт с исполнителем был расторгнут. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу 20 июля 2021 года. Пермское УФАС России пришло к выводу, что расторжение контракта обусловлено объективными причинами.

Антимонопольщики установили, что 35 судов были предоставлены авиакомпании "СКОЛ" компанией "ГТЛК" в лизинг. Но авиакомпания нарушила обязательства по договорам лизинга. Размер просроченной задолженности превышает 3,3 млрд руб. Ни одну из схем по погашению задолженности, предложенную "ГТЛК" в авиакомпании не приняли и в результате предприятие обратилось с иском в суд, в отношении "СКОЛ" возбуждено исполнительное производство. В мае текущего года "ГТЛК" потребовал признать "СКОЛ" банкротом.

Таким образом, участвуя в аукционе на выполнение работ санавиации авиакомпания "СКОЛ" знала о наличии своей задолженности и разногласий с собственником воздушных судов. Несмотря на это, авиакомпания, не проявив должной ответственности и добросовестности, согласилось со всеми требованиями заказчика, которые непосредственно влияют на оказание надлежащей медицинской помощи жителям Прикамья. Кроме того, исполнитель понимал, что в случае неисполнения условий контракта он рискует быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков.

"Своими действиями ООО "Авиакомпания "СКОЛ" нарушило права заказчика, проигнорировав условия и сроки исполнения контракта, поставило под угрозу эффективное использование бюджетных средств, но главное - сорвало своевременное оказание медицинской помощи населению Пермского края, что ставит под угрозу сохранение жизни и здоровья граждан. Учитывая социальную значимость этой ситуации, антимонопольное ведомство считает, что подрядчик совершил действия, которые свидетельствуют о его недобросовестности, поэтому Пермское УФАС включило сведения об авиакомпании "СКОЛ" в реестр недобросовестных поставщиков", - сообщила заместитель руководителя Пермского УФАС России Анастасия Белова.

Добавим, что в июле из-за проблем с санавиацией, в июле едва не погиб инспектор заповедника "Вишерский" Алексей Бахтияров.

Инспектор работает на отдаленном кордоне Лиственничный (около 200 км от Красновишерска). 8 июля он сообщил об ухудшении самочувствия: отнялась левая часть тела. Руководство заповедника обратилось в МЧС, однако в ведомстве сообщили, что услуг санавиации в настоящее время в Пермском крае нет. Спасать своего работника заповеднику пришлось самостоятельно, на собственные средства, зарезервированные на противопожарные облеты.