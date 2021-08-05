Памфилова: "Сейчас проводить дистанционное голосование по всей стране – на корню загубить идею"

Центральная избирательная комиссия скептически относится к идее уже сейчас распространить дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на всю страну. Напомним, на ближайших выборах в сентябре ДЭГ будет проходить в семи российских регионах, включая Москву.

Охватить ДЭГом всю страну предложил зампред Партии роста Сергей Демин. Он посетовал на то, что у непарламентских партий очень много ресурсов уходит на организацию работы наблюдателей на местах.

Председатель ЦИКа Элла Памфилова ответила, что в ДЭГе могут быть выявлены неучтенные моменты, "баги", технология еще сырая. "Если сейчас выносить ДЭГ в масштабе страны – это значит на корню загубить, мы можем наломать дров", - отметила Памфилова.

Между тем, уже только в одной Москве подано более 300 тыс. на участие в ДЭГ (данные главы Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице, главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова). Впрочем, как ранее отмечала сама Памфилова, в остальных регионах цифры гораздо, гораздо скромнее.