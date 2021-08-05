Туристический ажиотаж на Кубани в начале сезона превысил уровень до пандемии COVID-19

На фоне закрытия границ туристический бизнес Краснодарского края в начале сезона нарастил выручку, сообщает РБК.

В мае и июне гостиницы, санатории и рестораны региона заработали 34,7 миллиарда рублей – это на 34% больше в сравнении с доковидным 2019 годом.

При этом вместе со спросом росли и цены на проживание — стоимость одной ночи в номере пятизвездочной гостиницы выросла до 14,2 тысячи рублей. Это на 63% больше, чем в 2019 году.

Между тем, во второй половине сезона ситуация изменится. В июле-августе турпоток в регион ослабится из-за открытия ряда зарубежных направлений, а также новых правил заселения в отели.

Ранее сообщалось, что отели в Краснодарском крае начали снижать цены из-за падения загрузки в августе. Туроператоры ожидают падения потока в августе не менее чем на 30%, а в сентябре – на 50% к 2019 году.

Напомним, изначально власти края объявили обязательное наличие сертификата о вакцинации от коронавируса у всех постояльцев всех отелей и другого подобного жилья с 1 августа.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разрешил принимать на курорты туристов, которые готовы пройти вакцинацию по прибытии в регион. Путешественники должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест и сделать прививку в течение трех дней.