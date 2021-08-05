Борец Найфонов стал третьим на ОИ в Токио

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио.

В матче за третье место турнира в весе до 86 кг Артур победил представителя Узбекистана Джабраила Шапиева со счётом 2:0.

И сразу берем еще одну бронзу. Найфонов – браво 👏



Артур победил узбека Джабраила Шабиева в схватке за третье место. Ковер для вольной борьбы сегодня наш 😎 pic.twitter.com/pQEf5T5KeY — Матч ТВ (@MatchTV) August 5, 2021

Напомним, что ранее борец Заур Угуев принёс сборной России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) 16-е "золото" Олимпиады.