Количество видеонаблюдателей за выборами в регионах отдадут на откуп местным властям

Центральная избирательная комиссия России сегодня провела конференцию, посвященную видеонаблюдению на предстоящих выборах. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее анонсировала мероприятие словами "ответим на все вопросы", правда, на некоторые она отвечала репликами "Я не верю, что такое было".

ЦИК разъяснял, как будет работать видеонаблюдение в этот раз. Напомним, на предстоящих выборах прямой трансляции в интернет с избирательных участков не будет: в Центризбиркоме сочли, что это очень дорогое удовольствие ("а бюджетные миллиарды сейчас очень нужны на другие цели" – Памфилова) при низкой эффективности: после прошлых выборов, по словам представителей ЦИК, было очень мало обращений и жалоб от "наблюдателей из интернета".

Поэтому на сентябрьских выборах доступ будет у партий, одномандатников, наблюдателей, а также обычных избирателей, если они пройдут определенный тренинг и зарегистрируются. О его порядке сегодня подробно не рассказывали – он отдан на откуп региональным Общественным палатам.

Общественные же палаты должны заняться и созданием так называемых центров наблюдений (в каждом регионе, в ЦИКе и в Общественной палате России). Тут самое интересное: у партий и кандидатов будет ограниченное количество аккаунтов (по пять на федеральную партию и один на региональное отделение), у каждого аккаунта – ограниченное (четыре) количество избирательных участков, за которыми можно наблюдать.

У центров наблюдений может быть неограниченное число наблюдателей, туда, например, Памфилова предлагает прийти тем наблюдателям от партий, которым не хватит аккаунтов. Проблема в том, что у центров наблюдений есть физическая емкость (количество компьютеров, емкость энергоснабжения, наконец, выделенное региональными властями помещение), которая может легко закончиться. И здесь никаких параметров никто не устанавливает. Памфилова сама говорит о крайней ограниченности в средствах ЦИКа, но при этом, вероятно, считает, что региональные бюджеты найдут деньги на регламентированную процедуру.

На слова представителя "Яблока" о том, что у партии были проблемы с доступом к наблюдению в Общественной палате одного из регионов во время голосования по Конституции Памфилова ответила "Я не верю, не может такого быть". Впрочем, она все же обещала разобраться с ситуацией.

Зампред Партии роста Сергей Демин отметил, что непарламентским партиям вроде его будет очень финансово затратно организовать присутствие наблюдателей в центрах наблюдения.

Тренировочная трансляция с входом в аккаунты и проверкой настройки камер пройдет 16 сентября.