Угуев завоевал для России второе "золото" в борьбе на Олимпиаде в Токио

Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Угуеву не было равных в весовой категории до 57 килограммов.

В финальном поединке россиянин победил представителя Индии Кумара Рави со счётом 7-4. Бронзовые награды достались Нурисламу Санаеву из Казахстана и Томасу Гилману из США.

🥇 ЗОЛОТО! ЗОЛОТО! УГУЕВ – ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН! 🤼‍♂️



Заур выиграл финальную схватку против индийца Кумара Рави! Наш борец провел шикарный поединок за золото! Каков же красавец 💪



Это было очень мощно! Заур, гордимся 👏 pic.twitter.com/HmsggZ88R3 — Матч ТВ (@MatchTV) August 5, 2021

Напомним, накануне Муса Евлоев выиграл золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.