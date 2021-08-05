05 Августа 2021
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Спорт
Заур Угуев на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Угуев завоевал для России второе "золото" в борьбе на Олимпиаде в Токио

Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Угуеву не было равных в весовой категории до 57 килограммов.

В финальном поединке россиянин победил представителя Индии Кумара Рави со счётом 7-4. Бронзовые награды достались Нурисламу Санаеву из Казахстана и Томасу Гилману из США.

Напомним, накануне Муса Евлоев выиграл золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, борьба, Заур Угуев, золотая медаль



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