05 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Челябинской области мужчину, убившего жену на глазах у детей, отправят на принудительное лечение

В Челябинской области 32-летнего мужчину будут судить по обвинению в убийстве жены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, трагедия произошла днем 29 июля на дороге около деревни Алексеевка Саткинского района. Между супругами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый в автомобиле нанес несколько ножевых ранений своей жене. Женщина выбежала на обочину, где подозреваемый нанес ей еще ножевые ранения. От полученных ранений женщина скончалась.

Убийство было совершено на глазах у двух маленьких детей.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан страдающим психическим расстройством, как в период совершения деяния, так и в настоящее время. Уголовное дело направлено в суд с постановлением о необходимости применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

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Теги: убийство, дети, уголовное дело, принудительное лечение,



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