Памфилова назвала "спорным" предложение о переносе выборов на декабрь

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвала "спорным" предложение перенести выборы в Госдуму с сентября на декабрь, передает РИА Новости.

Ранее с такой инициативой выступила Партия роста. "Если будет ухудшение ситуации (с пандемией) продолжаться, то к сентябрю ситуация станет еще более тяжелой, мы предлагаем рассмотреть как вариант возможность переноса выборов с сентября месяца на декабрь", - заявил зампред партии Сергей Демин.

Предложение также прокомментировал сенатор, глава комитета по законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "Сроки выборов в Госдуму определены в федеральном законе. Дата определена указом президента... Задача ЦИК - организовать проведение выборов в соответствии с законом, а не определять сроки их проведения", - сообщил сенатор.