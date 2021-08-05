На Таганае туристы столкнулись с медведем

На Таганае мужчина и женщина, решившие прогуляться в стороне от туристических троп, столкнулись с медведем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нацпарка.

Жительница Кыштыма и ее знакомый из Озерска отправились на гору Шабаш в поисках обломков самолета, который упал там много лет назад. На середине подъема они столкнулись с медведем. Люди побежали вверх по склону. Добравшись до вершины, они позвонили в МЧС и попросили эвакуировать их. Вызов передали сотрудникам нацпарка. Инспекторы службы охраны "Таганая" вывезли туристов в Центральную усадьбу.

Известно, что туристы не получили разрешение на посещение особо охраняемой природной территории.

"Они решили выбрать свой маршрут. Если бы пара следовала по маркированным тропам, вероятность встречи с диким животным была бы минимальной. Судя по следам, медведь, с которым люди столкнулись на горе Шабаш, некрупный, возможно, это был годовалый медвежонок, в таком случае где-то рядом вполне могла находиться медведица. И кто знает, как закончилась бы эта встреча", - рассказал заместитель директора по охране национального парка Павел Юмин.

В нацпарке напомнили, что на территории Таганая обитает около 25 медведей. За последние несколько лет встреч хозяев тайги с идущими по официальным маршрутам туристами не отмечено.