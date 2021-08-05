В России 11 осужденных на смертную казнь могут выйти на свободу в ближайшие два года

В исправительных колониях особого режима для осужденных к пожизненному сроку сейчас содержится 538 осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена на пожизненное лишение свободы. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе ФСИН.

В колониях также находятся 11 осужденных на смертную казнь, которым приговор был заменен на срок лишения свободы до 25 лет. Некоторые из них могут выйти на свободу в ближайшие два года.

Практически все эти осужденные - убийцы, которые нападали на граждан из хулиганских или корыстных побуждений.

Ранее опрос показал, что 41% россиян выступает за восстановление смертной казни. Этот показатель был минимальным в 2015 году – 31%, но с тех пор только рос. При этом сокращается доля тех, кто выступает за сегодняшнее положение – мораторий (с 2015 года цифра сократилась с 27% до 20%).

Напомним, обсуждение темы снятия мораторий на смертную казнь вновь началось после нападения 19-летнего студента на школу в Казани. Погибли девять человек, в том числе семеро детей.