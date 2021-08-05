Банк заплатил 550 тысяч за два звонка свердловчанам без их согласия

Банк "Русский Стандарт" заплатил штрафы, вынесенные по постановлениям Свердловского УФАС.

Как сообщили Накануне.RU в региональной антимонопольной службе, к ним обратились два человека с заявлениями о распространении рекламы без их согласия. Им поступил звонок от данного банка, в котором автоинформатор рассказывал о новых акциях. Как установили в УФАС, звонок действительно носил рекламный характер, при этом никакого согласия от абонентов получено не было.

Как пояснил представитель банка, добавление номеров свердловчан в базу рассылки произошло по технической ошибке, что не исключает вину учреждения. В итоге за первый звонок банку был назначен штраф в 150 тысяч рублей.

Позже уральским антимонопольщикам поступила информация от других территориальных органов ФАС России, которые сообщили, что "Русский Стандарт" рассылал рекламу без согласия абонентов в Тульской и Рязанской областях, Ставропольском и Хабаровском краях, а также республике Башкортостан. С учетом таких обстоятельств Свердловское УФАС решило, что сопоставимым со вторым нарушением будет штраф в 400 тысяч рублей.

Как отметили в ведомстве, банк не оспаривал постановления и уплатил 550 тысяч рублей за два рекламных звонка без согласия абонентов.

Напомним, в июне Свердловское УФАС уличило еще один банк в так называемом "информационном насилии".