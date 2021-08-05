05 Августа 2021
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Общество Свердловская область
водительские права, ДПС (2017) | Фото: mstrok.ru

Директор белоярской автошколы может сесть на 9 лет за подделку документов и взятку

Директор ООО "Белоярская автошкола" предстанет перед судом за взятку, а также подделку и выдачу документов. Уголовное дело возбуждено по п."в" ч. 7 ст.204 УК РФ и ч.1 ст.327 УК РФ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, обвиняемый организовал гражданину незаконную выдачу свидетельства о прохождении обучения в автошколе по образовательной программе подготовки водителей транспортных средств категории "А". При этом сам мужчина обучение и проверки на знание ПДД не проходил. В качестве взятки директор автошколы принял 15 тыс. руб.

"Обвиняемый составил договор об оказании платных образовательных услуг, внес в списки обучающихся имя знакомого и поручил секретарю заполнить бланк свидетельства о профессии водителя. Заполненный бланк директор автошколы заверил своей подписью и печатью автошколы, придав ему юридическую силу", - рассказали в прокуратуре.

Белоярская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила материалы в Белоярский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 7 ст. 204 УК РФ предусматривает в качестве максимального наказания за вышеуказанное преступление лишение свободы на срок до девяти лет.

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Теги: автошкола, Белоярск, выдача документов, взятка



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